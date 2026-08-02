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Begusarai News: देसी शराब के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: भगवानपुर में तेयाय ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। अतरूआ गांव से अंकित कुमार को दो लीटर शराब के साथ, और महेशपुर ठाकुरबाड़ी के पास सुरेंद्र साह और श्याम यादव को 14 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। तीनों को अदालत में भेज दिया गया।

Begusarai News: देसी शराब के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार

Begusarai News: भगवानपुर। तेयाय ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों से देसी शराब के तीन धंधेबाज को 16 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ओपी अध्यक्ष कुमारी निकिता भारती ने बताया कि गुप्त सूचना पर अतरूआ गांव में छापेमारी कर सिकंदर चौधरी के पुत्र अंकित कुमार को उसके घर से दो लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने मल्हीपुर निवासी कारी साह के पुत्र सुरेंद्र साह एवं स्व. बौकु यादव के पुत्र श्याम यादव को महेशपुर ठाकुरबाड़ी के पीछे से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुल 14 लीटर देसी शराब बरामद की गई।

पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपितो को अग्रिम कार्रवाई के लिए व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय भेज दिया।

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