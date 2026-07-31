Begusarai News: 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार
Begusarai News: पुलिस ने 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज युवकों - अनमोल कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दौलतपुर और बरियारपुर पूर्वी गांव के निवासी हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की। दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया गया है।
Begusarai News: खोदावंदपुर। पुलिस ने 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान दौलतपुर पंचायत के चलकी गांव निवासी रामजतन महतो के पुत्र अनमोल कुमार एवं बरियारपुर पूर्वी गांव निवासी जितेन्द्र महतो के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर पूर्वी गांव में गुरुवार की देर रात छापामारी अभियान चलाकर यह उपलब्धि हासिल की। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम बताए गए लोकेशन के समीप पहुंची। पुलिस टीम ने देखा कि बरियारपुर पूर्वी गांव के समीप सुनसान जगह पर एक चार चक्का वाहन खड़ा है और वहां दो युवक खड़े हैं।
पुलिस गाड़ी को देखते ही दोनों युवकों ने भागने का प्रयास किया जिन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें विदेशी शराब मिली। दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।