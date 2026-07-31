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Begusarai News: 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: पुलिस ने 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज युवकों - अनमोल कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दौलतपुर और बरियारपुर पूर्वी गांव के निवासी हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की। दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया गया है।

Begusarai News: 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

Begusarai News: खोदावंदपुर। पुलिस ने 517 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान दौलतपुर पंचायत के चलकी गांव निवासी रामजतन महतो के पुत्र अनमोल कुमार एवं बरियारपुर पूर्वी गांव निवासी जितेन्द्र महतो के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर पूर्वी गांव में गुरुवार की देर रात छापामारी अभियान चलाकर यह उपलब्धि हासिल की। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम बताए गए लोकेशन के समीप पहुंची। पुलिस टीम ने देखा कि बरियारपुर पूर्वी गांव के समीप सुनसान जगह पर एक चार चक्का वाहन खड़ा है और वहां दो युवक खड़े हैं।

पुलिस गाड़ी को देखते ही दोनों युवकों ने भागने का प्रयास किया जिन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें विदेशी शराब मिली। दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में बेगूसराय भेज दिया गया है।

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