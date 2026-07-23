Begusarai News: 36.35 ग्राम स्मैक के साथ दो गिरफ्तार
Begusarai News: जीरोमाइल सहायक थाना की पुलिस ने बुधवार को 36.35 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को स्मैक बेचने की सूचना मिली थी। गिरफ्तार युवकों के पास से दो मोबाइल और 1100 रुपये भी बरामद हुए। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
Begusarai News: बीहट। जीरोमाइल सहायक थाना की पुलिस ने जीरोमाइल गोलंबर के निकट से बुधवार की देर शाम दो युवकों को 36.35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जीरोमाइल ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि जीरोमाइल में दो युवकों के द्वारा स्मैक बेचने की खबर मिलने के बाद पुलिस निगरानी करने लगी। उसी दौरान फुलवड़िया के सौरभ कुमार मिश्र तथा संतोष कुमार को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से 36.35 ग्राम स्मैक मिले। दोनों के पास से दो मोबाइल तथा 1100 रुपये भी बरामद किये गये। दोनों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में उपस्थित किया किया और वहां से जेल भेज दिया गया।
(नि.सं.)
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