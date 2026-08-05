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Begusarai News: बाबूराही व खरहट से दो आरोपित बंदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: साहेबपुरकमाल में पुलिस ने बाबूराही व खरहट गांव में छापेमारी कर दो वारंटी, मुन्ना कुमार और विमल यादव, को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मुन्ना कुमार ब्रह्मदेव यादव का पुत्र है और विमल यादव रघुवंशी यादव का बेटा है। दोनों को जेल भेज दिया गया है।

Begusarai News: बाबूराही व खरहट से दो आरोपित बंदी

Begusarai News: साहेबपुरकमाल। पुलिस ने क्षेत्र के बाबूराही व खरहट गांव में छापेमारी कर दो वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी की पहचान क्षेत्र के बाबूराही गांव निवासी ब्रह्मदेव यादव के पुत्र मुन्ना कुमार व खरहट गांव निवासी रघुवंशी यादव के पुत्र विमल यादव के रूप में की गयी है।

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