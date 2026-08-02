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Begusarai News: हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दो बदमाश धराये,एक देसी कट्टा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय। मटिहानी थाने की पुलिस ने रामदीरी गांव में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दो बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस हत्थे चढ़े रामदीरी गांव में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दो...

Begusarai News: हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दो बदमाश धराये,एक देसी कट्टा बरामद

Begusarai News: बेगूसराय। मटिहानी थाने की पुलिस ने रामदीरी गांव में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दो बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस हत्थे चढ़े बदमाशों में रामदीरी महाजी टोला गांव निवासी पंकज सिंह का पुत्र धेमंत कुमार व कपिलदेव सिंह का पुत्र रघुवीर कुमार का नाम शामिल है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, दो मोबाइल व एक बाइक बरामद की गयी। एसपी मनीष ने बताया कि दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है।

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