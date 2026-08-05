Begusarai News: विशेष अभियान चलाकर दो अभियुक्तों को दबोचा
Begusarai News: छौड़ाही थाना क्षेत्र के दो गांवों से पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त का नाम राजकुमार यादव है, और दूसरा जयनारायण यादव उर्फ गोनर यादव है। दोनों को पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी कर रही है।
Begusarai News: छौड़ाही निज संवाददाता। छौड़ाही थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों से पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पहला अभियुक्त छौड़ाही थाना कांड संख्या 39/25 का फरार वारंटी है। जिसकी पहचान एकंबा गांव निवासी बिनो यादव के पुत्र राजकुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं, दूसरा कांड संख्या 126/26 का प्राथमिक अभियुक्त है जो बरैपुरा निवासी रामचंद्र यादव का पुत्र जयनारायण यादव उर्फ गोनर यादव है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार की देर रात विशेष अभियान चलाते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी में पुलिस जुट गई है।
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