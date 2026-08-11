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Begusarai News: सहुरी ग्राम से फरार वारंटी गिरफ्तार भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: छौड़ाही थाना क्षेत्र के सहुरी ग्राम से पुलिस ने गुड्डू सहनी को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गुड्डू सहनी आईपीसी के तहत फरार वारंटी था। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Begusarai News: सहुरी ग्राम से फरार वारंटी गिरफ्तार भेजा गया जेल

Begusarai News: छौड़ाही। थाना क्षेत्र के सहुरी ग्राम से पुलिस ने फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या 121/10 आईपीसी के फरार वारंटी सहुरी निवासी गुड्डू सहनी पे. राम विकास सहनी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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