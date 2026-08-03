Begusarai News: देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार
Begusarai News: भोगवानपुर में पुलिस ने कटहरिया गांव से एक शराब के धंधेबाज को 62 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ऋषिकांत कुमार के अनुसार, गिरफ्तार शख्स की पहचान चंद्रभूषण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
Begusarai News: भोगवानपुर। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कटहरिया गांव से एक धंधेबाज को 62 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ऋषिकांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान कटहरिया निवासी स्व. सीताराम पासवान के पुत्र चंद्रभूषण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कटहरिया क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो चंद्रभूषण कुमार को 62 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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