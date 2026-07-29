Begusarai News: बैंक लटका रहे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

Begusarai News: लाभार्थियों के आधार-पैन लिंक नहीं होने, सीबीआईएल संबंधी समस्या अथवा दूरस्थ शाखा का हवाला देकर आवेदन अस्वीकृत किया गया

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त 815 सोलर लोन आवेदनों में से 327 आवेदनों के ऋण स्वीकृत किये गये। वहीं 10 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के बीच विभिन्न बैंकों द्वारा 288 ऋण आवेदन अस्वीकृत किये गये। इसपर डीएम श्रीकांत शास्त्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की। समीक्षा में यूको बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा में ऋण अस्वीकृति की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। लाभार्थियों द्वारा आधार-पैन लिंक नहीं होने, सीबीआईएल संबंधी समस्या अथवा दूरस्थ शाखा का हवाला देकर आवेदन अस्वीकृत किए जाने जैसे कारणों का उल्लेख किया गया।

मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में विद्युत आपूर्ति, आधारभूत संरचना विकास, स्मार्ट मीटरिंग, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को सभी संबंधित बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर वास्तविक पात्र लाभार्थियों के आवेदन अनावश्यक रूप से अस्वीकृत नहीं होने देने तथा लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में वेदिका आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5,651 सोलर संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसे नवंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना है।

स्मार्ट मीटरिंग की स्थिति जिले में 47.41 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगे मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में अब तक 16,446 आवेदन प्राप्त एवं स्वीकृत हुए हैं। इनमें बेगूसराय प्रमंडल में 9,871 तथा बरौनी प्रमंडल में 6,575 आवेदन शामिल हैं। वर्तमान में कुल 4,802 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने लंबित सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करते हुए किसानों को समयबद्ध तरीके से कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्मार्ट मीटरिंग की समीक्षा में बताया गया कि जिले के कुल 5 लाख 43 हजार 850 उपभोक्ताओं के विरुद्ध अब तक 2 लाख 57 हजार 860 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 47.41 प्रतिशत है। बेगूसराय प्रमंडल में 1,59,314 तथा बरौनी प्रमंडल में 98,546 स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए हैं। डीएम ने स्मार्ट मीटर लगाने की गति में और तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए।

वितरण क्षेत्र की योजना रचियाही, इटवा, मिरैलीपुर बांध एवं पंचवीर स्थित प्रस्तावित पावर सब-स्टेशनों का निर्माण शुरू नहीं बैठक में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत फीडर सेग्रिगेशन, केबलिंग एवं हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस) से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। बरौनी एवं बेगूसराय क्षेत्रों में इन कार्यों की प्रगति 95 से 100 प्रतिशत तक पाई गई। विभिन्न प्रस्तावित पावर सब-स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि नीमचंदपुरा एवं सुजानपुर में भूमि हस्तांतरण के उपरांत बाउंड्री वॉल एवं कंट्रोल रूम निर्माण का कार्य जारी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय तथा जीडी कॉलेज क्षेत्र में भी भूमि हस्तांतरण के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है। वहीं रचियाही, इटवा, मिरैलीपुर बांध एवं पंचवीर स्थित प्रस्तावित पावर सब-स्टेशनों से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) एवं जलजमाव जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

राजस्व वसूली की समीक्षा जुलाई माह में 71.68 प्रतिशत राजस्व वसूली राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई 2026 के लिए निर्धारित ₹2,902 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 27 जुलाई तक ₹2,078.89 लाख की वसूली की गई है। यह लक्ष्य का 71.68 प्रतिशत है। जिला पदाधिकारी ने शेष अवधि में राजस्व संग्रहण में और तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यपालक अभियंता बेगूसराय, कार्यपालक अभियंता बरौनी, सभी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता एवं जेई सहित अन्य अधिकारी एवं बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार