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Begusarai News: बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’को क्लब फॉर मिशन लाइफ के तत्वावधान में ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान के तहत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय

Begusarai News: बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

Begusarai News: ‘नावकोठी, निज संवाददाता। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तत्वावधान में ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान के तहत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय डफरपुर में शनिवार को पौधरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना तथा प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करना था। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा सभी ने उनके संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प लिया।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन

प्रधानाध्यापिका रेखा कुमारी ने कहा कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और लगातार घटते हरित क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इन चुनौतियों से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय अधिक से अधिक पौधरोपण और उनका संरक्षण है। उन्होंने कहा कि इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता तथा जैव विविधता के महत्व की जानकारी दी जाती है, जिससे उनमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। धर्मग्रंथों में भी कहा गया है कि ‘एक वृक्ष सौ संतान’ के समान होता है। उन्होंने बच्चों से अपने जन्मदिन, मातृ दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिक्षक कुणाल कुमार, अविनाश कुमार, सोनू कुमार, राहुल कुमार, विशाल कुमार, अर्चना कुमारी, ऋचा गोस्वामी, संतोष कुमार, प्रतिमा कुमारी, प्रीति कुमारी, अजिताभाभ आदि उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सतत जीवनशैली को बढ़ाना और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करना था।
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