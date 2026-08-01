Begusarai News: बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 के चौड़ीकरण की योजना अधर में

Begusarai News: खोदावंदपुर, निज संवाददाता। बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 का चौड़ीकरण किए जाने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में है। जानकारी के अनुसार इस मुख्य पथ के चौड़ीकरण का प्रस्ताव विभाग को इस वर्ष भी भेजा गया है जिसमें बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 के साढ़े 42 किलोमीटर की लम्बाई में पथ चौड़ीकरण कार्य का प्रस्ताव है।

सड़क चौड़ीकरण की जानकारी

इस पथ के चौड़ीकरण की कार्य योजना की जानकारी देते हुए पथ निर्माण विभाग बेगूसराय के कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 पर सात मीटर चौड़ा ब्लैक टॉप है। इस पथ के चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति मिलने पर इस पथ के ब्लैक टॉप को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर डेढ़ डेढ़ मीटर फ्लैंक भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क की चौड़ाई के बीच वाले भाग में डिवाइडर बनाने की कोई योजना नहीं है। यदि इस मुख्य सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति मिलेगी तो इसके लिए सड़क के दोनों ओर सैकड़ों हरे पेड़ों को काटने की नौबत आएगी और अनेक मकानों को भी तोड़ने की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति लेने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। बताते चलें कि बेगूसराय-रोसड़ा एसएच-55 को फोरलेन बनाने की जरूरत बताते हुए इसका मुद्दा विगत वर्ष बेगूसराय नगर विधायक कुंदन कुमार द्वारा विधानसभा में उठाया गया था परन्तु विधानसभा में उठाया गया यह मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में है।