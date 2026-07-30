Begusarai News: चकिया में गिट्टी व कीचड़ से होकर गुजरेंगे कांवरिया

Begusarai News: पेज चार लीड... के साथ... परेशानी सिमरिया धाम, एक संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान गंगानदी से जल भर सिमरिया धाम से गढ़पुरा के बा

Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान गंगानदी से जल भर सिमरिया धाम से गढ़पुरा के बाबा श्रीहरि गिरीधाम पैदल जाने वाले कांवरिये चकिया में निर्माणाधीन आरओबी के पास से टूटी सर्विसलेंन सड़क की गिट्टी व कीचड़ से होकर गुजरेंगे। इस मामले में जिला प्रशासन या एनएचएआई के अधिकारियों के द्वारा टूटी हुई सड़क का निर्माण को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने बताया कि अन्य दिनों सड़क पर धूल उड़ती रहती है। इससे इस सड़क से होकर आवगमन में फजीहत झेलनी पड़ती है।

स्थानीय निवासियों की मांग स्थानीय ग्रामीण अनिल यादव, सतीश कुमार, अरविंद राय, विपिन राय व अधिवक्ता अवधेश राय ने डीएम व एनएचएआई के अधिकारी से चकिया में निर्माणाधीन आरओबी के दोनों ओर बेहतर ढंग से सर्विसलेन सड़क का कालीकरण करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त सर्विसलेन सड़क पर क्षमता से की कई गुणा अधिक वजन वाले वाहनों का आवागमन होता है।

एजेंसी की लापरवाही स्थानीय लोगों ने बताया कि चकिया में आरओबी के निर्माण में जुटी एजेंसी पुंज लॉयड को सड़क निर्माण को लेकर जब जिला प्रशासन व एनएचएआई के अधिकारी दबाव बनाते हैं, तो उक्त एजेंसी के द्वारा पिछले कई वर्षों से टूटी सड़क को बेहतर ढंग से निर्माण करने के बदले केवल गिट्टी देकर छोड़ दिया जाता है। इससे राहगीरों की परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। क्या कहते हैं अधिकारी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रख चकिया में निर्माणाधीन आरओबी के दोनों ओर टूटी हुई सर्विसलेंन सड़क का निर्माण को लेकर एनएचएआई को बोला गया है। -अश्विनी कुमार, सदर एसडीओ रिपोर्टर:रंजन कुमार