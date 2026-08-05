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Begusarai News: पंचायत समिति बैठक में छाया रहा बिजली व्यवस्था व राजस्व का मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: छह माह पूर्व कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देने वालों को अब तक नहीं मिली सुविधा

Begusarai News: पंचायत समिति बैठक में छाया रहा बिजली व्यवस्था व राजस्व का मुद्दा

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। पंचायत समिति की बैठक बुधवार को ई-किसान भवन के सभागार में प्रखंड प्रमुख अनिता देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई लेकिन सबसे अधिक नाराजगी बिजली अधिकारियों की कार्यशैली और अंचल कार्यालय के कर्मियों के रवैये को लेकर देखने को मिली।

पंचायत की चिंताएँ

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि फीडर की व्यवस्था शुरू की है लेकिन नावकोठी प्रखंड में इसकी स्थिति बेहद खराब है। कई किसानों ने छह माह पूर्व कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन अब तक उन्हें कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। कृषि फीडर के लिए पर्याप्त ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध नहीं हैं। मीटर लगाने में भी उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मी शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। वहीं, वर्षों से राजकीय नलकूप बंद पड़े रहने से किसानों को सिंचाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश

बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर भी सदस्यों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों के व्यवहार में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो सभी जनप्रतिनिधि सामूहिक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सदन में श्री सिया लषण प्लस-2 विद्यालय, समसा की भूमि की शीघ्र डाक कराने, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने, राजस्व विभाग के सहयोग शिविरों में लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराने की मांग उठी।

अन्य मुद्दे

इसफा व छतौना पुल के एप्रोच पथ मरम्मत की उठी मांग इसफा और छतौना एप्रोच पथ पर बारिश के कारण हुए रेनकट से बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने की भी मांग की गई। मनरेगा के तहत पौधरोपण सहित विभिन्न योजनाओं में कार्य करने वाले मजदूरों के लंबित भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यों ने कहा कि भुगतान में देरी से लाभुकों और मजदूरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में लगाए गए स्मार्ट मीटर का भी मामला उठा। सदस्यों ने कहा कि समय पर रिचार्ज नहीं होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहती है जिससे बच्चों की पढ़ाई और केंद्रों के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राशन कार्ड बनाने के लिए अब तक केवल 220 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। बैठक में बीडीओ राहुल रंजन, बीपीआरओ जितेंद्र कुमार, बीएओ रौशन कुमार, पीओ श्रीकांत, सीडीपीओ गुंजन मौली, मुखिया श्वेता भारती, विजय पासवान, राष्ट्रपति कुमार, विधायक प्रतिनिधि शंकर राय, उपप्रमुख नंद किशोर पासवान, पंचायत समिति सदस्य गौतम गोस्वामी, अजीत सिंह, इमरोज राणा, नीलम देवी, रामबाबू पंडित, अनिता, रंजीत महंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्टर:सुधांशु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किसकी अध्यक्षता में चर्चा हुई?
बैठक अनिता देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
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