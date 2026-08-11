Begusarai News: पंस की बैठक में उठे शिक्षा, सड़क, सिंचाई व बिजली के मुद्दे
Begusarai News: टूटने से बचाने के लिए सड़कों को जलजमाव से बचाएं: विधायकवार को पंचायत समिति की बैठक में भाग लेते विधायक अभिषेक आनंद, प्रमुख मनोज कुमार यादव व अन्य। छौड़ाही, नि
Begusarai News: छौड़ाही, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता प्रमुख मनोज कुमार यादव ने की। बैठक में भाग लेते हुए मुखिया सिहमा रामप्रीत ठाकुर ने कहा कि सिहमा पंचायत के वार्ड नंबर -7 के एक विद्यालय में पथ पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कांटे लगा दिया जाता है जिससे छात्र-छात्राओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय मुद्दों पर चर्चा
चर्चा में भाग लेते हुए विधायक अभिषेक आनंद ने कहा कि सड़क पर पानी लगने से पथ जर्जर हो जाता है। आम लोग भी इस पर ध्यान दें। मुखिया सहुरी रामसेवक पासवान ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड कल्याण अधिकारी नहीं के बराबर आते हैं। बिजली कंपनी के जेई भी न तो प्रखंड मुख्यालय में आते हैं और न पंचायत में आते हैं। जेई ने पंचायत में उपस्थित होने की बात कही। प्रखंड प्रमुख ने सिहमा के घर तक नल जल पहुंचाने का मुद्दा उठाते हुए सीओ से एनओसी दिलाने की मांग की। इसी प्रकार जनसमस्याओं पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। बैठक में जिला पार्षद प्रेमलता कुमारी, बीडीओ प्रिया कुमारी, सीओ चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, एमओ सह प्रभारी बीईओ मो नौशाद आलम, चिकित्सा प्रभारी डा. कमलेश कुमार, सीडीपीओ अनूप जायसवाल, मुखिया रामसेवक पासवान, रामप्रीत ठाकुर, पंकज कुमार दास, मनिषा देवी, शिवजी देवी, काजल कुमारी समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। रिपोर्टर:वीरेन्द्र कुमार
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।