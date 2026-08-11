Begusarai News: पंचायत समिति की बैठक में गरमाया वीरपुर बाजार में जलजमाव का मुद्दा

Begusarai News: वीरपुर,निज संवाददाता। प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रमुख स्मिता कुमारी ने की। संचालन उप प्रमुख सुबोध पासवान ने किया। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही प्रखंड, पंचायत विकास योजनाओं का चयन किया गया। सदस्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, नल जल, सहकारिता, आंगनबाड़ी, राजस्व समेत अन्य विभागों से जुड़े सवाल पूछे।

भवानंदपुर के मुखिया दीपक कुमार,वीरपुर पश्चिम के मुखिया त्रिपुरारी कुमार और वीरपुर पूर्वी की पंसस वीणा देवी ने वीरपुर बाजार में जलजमाव की गम्भीर समस्या का मुद्दा उठाया। कहा कि वीरपुर बाजार में जलजमाव से नारकीय स्थिति बनी हुई है। जबकि यह कांवरिया पथ भी है। श्रद्धालुओं को घुटने भर कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने जलनिकासी की तुरन्त व्यवस्था करने की मांग अधिकारियों से की। कुछ सदस्यों ने विभिन्न पंचायतों में बिजली के जर्जर तार के खतरे की ओर इशारा करते हुए इसे बदलने की मांग की।

शिक्षा और बुनियादी ढांचा

पर्रा के पंसस नवीन कुमार सिंह ने पर्रा पंचायत के फुलकारी गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2000 से अधिक आबादी होने के बाद भी यहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उन्होंने पर्रा गांव स्थित मंठ की करीब 110 बीघे जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग सीओ से की। कई सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय गाछी टोल वीरपुर,प्राथमिक विद्यालय भवानंदपुर पुनर्वास व प्राथमिक विद्यालय सरौंजा दसईतर पहुंचने के लिए सड़क नही होने पर रोष व्यक्त किया। मुखिया त्रिपुरारी कुमार ने बरैपुरा स्थित राजा-रानी तालाब को मत्स्य विभाग से हटाकर पंचायत के अधीनस्थ करने का सुझाव दिया। पंसस रीता देवी ने वीरपुर पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित जर्जर सामुदायिक भवन का नए सिरे से निर्माण करने का अनुरोध किया। बैठक में बीडीओ पंकज कुमार शक्तिधर, सीओ भाई बीरेंद्र, बीपीआरओ अभिषेक प्रभाकर, चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम नरेश शर्मा, बीएओ सर्वेश कुमार, मुखिया पूनम देवी, आशा देवी, अशोक पासवान आदि मौजूद थे।