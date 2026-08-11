Begusarai News: ओवरलोड से बार-बार उड़ रहा फेज, 200 केवीए ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग
Begusarai News: नावकोठी के पहसारा पश्चिम पंचायत में शहीद हरेराम सिंह द्वार के समीप 63 केवीए का ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है। वार्ड 10 से 14 के उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है। ग्रामीणों ने इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 200 केवीए ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांगी की है।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। पहसारा पश्चिम पंचायत में शहीद हरेराम सिंह द्वार के समीप बांध पर लगा 63 केवीए का ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड के कारण उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मर से वार्ड संख्या 13 और 14 के अलावा वार्ड 10, 11 और 12 के भी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है। अधिक लोड के कारण आए दिन फेज उड़ने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार इस ट्रांसफॉर्मर पर दो नल-जल योजनाओं, दो पानी टंकियों और एक आटा चक्की का भी लोड है। इसके अलावा पांच वार्डों के घरेलू उपभोक्ताओं का भार रहने से ट्रांसफॉर्मर पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ रहा है।
इससे नियमित रूप से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है और उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। उपभोक्ता रामाकांत पोद्दार, मुड़ारी कुमार, गोविंद कुमार, सुमन कुमार, दिलीप पोद्दार, दयानंद साह आदि ने बताया कि ओवरलोड के कारण अक्सर बिजली बाधित रहती है। इससे घरेलू कामकाज के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और छोटे कारोबार भी प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों ने बिजली के कार्यपालक अभियंता से समस्या का स्थायी समाधान कराने के लिए 63 केवीए के स्थान पर 200 केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग की है।
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