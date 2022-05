बेगूसराय में भीषण गर्मी व उमस के बीच बिजली कटौती से हाहाकार

रात में बिजली के कटने से उपभोक्ताओं में खास नाराजगी देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां शाम छह बजे से आठ बजे रात तक व फिर नौ बजे से 10 बजे रात तक बिजली काट दी जाती है।

इस खबर को सुनें