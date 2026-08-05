Begusarai News: पीबीएल कार्यशाला में गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर
Begusarai News: हाई स्कूल नारेपुर में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यशाला आयोजित... डा. शिवनाथ प्रसाद, शिक्षक डा. मनोरंजन कुमार राय, प्रखंड स्तरीय तकनीकी टीम के सदस्य किसलय कुमार, सूरज
Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारेपुर के सभागार में बुधवार को मध्य विद्यालयों के विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रभारी प्रधानाध्यापक डा. शिवनाथ प्रसाद, शिक्षक डा. मनोरंजन कुमार राय, प्रखंड स्तरीय तकनीकी टीम के सदस्य किसलय कुमार, सूरज कुमार, वर्षा रानी, कोमल कुमारी तथा जिला स्तरीय तकनीकी टीम के सदस्य केशव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यशाला का उद्देश्य
कार्यक्रम में बेगूसराय जिले को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिलने तथा बछवाड़ा प्रखंड के शिक्षकों के उत्कृष्ट सहयोग की सराहना की गई। जिला स्तरीय तकनीकी टीम के सदस्य केशव कुमार ने कार्यशाला के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए भविष्य में भी तकनीकी सहयोग का भरोसा दिलाया। साधन सेवी डॉ मनोरंजन कुमार राय ने गतिविधि आधारित शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पीबीएल पद्धति से बच्चों में विषय की बेहतर समझ विकसित होती है। इससे विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है तथा उनमें तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मक शिक्षण कौशल का विकास होता है। कार्यशाला में शिक्षकों ने गतिविधि आधारित शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर शिक्षकों के बीच शैक्षणिक पुस्तकों का भी वितरण किया गया। रिपोर्टर:उदय कुमार राय
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