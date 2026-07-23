Begusarai News: बलिया प्रखंड परिसर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, बुलडोजर चला
Begusarai News: बलिया के प्रखंड परिसर में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद और पुलिस की मौजूदगी में अवैध गुमटियों को हटाया गया। बीडीओ संतोष कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें अवैध वसूली की बात सामने आई थी।
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। प्रखंड परिसर में लंबे समय से जमे अवैध अतिक्रमण पर गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। नगर परिषद, प्रखंड प्रशासन एवं पुलिस बल की संयुक्त मौजूदगी में परिसर में लगी अवैध गुमटियों व दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सहयोग आरटीपीएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है। छोटी बलिया निवासी अविनाश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रखंड परिसर में अवैध रूप से गुमटी लगाकर जाति, आय, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्रों के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है।
शिकायत मिलने के बाद प्रखंड एवं अंचल प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया और सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए दुकानें संचालित होती रही। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से सभी अवैध गुमटियों को ध्वस्त कर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया। बीडीओ ने कहा कि सरकारी परिसरों में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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