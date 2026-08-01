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Begusarai News: मैराथन को सफल बनाने में जुटे एनएसयूआई कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: दो अगस्त को जीडी कॉलेज से होगा मैराथन का शुभारंभ... ओर से दो अगस्त को जीडी कॉले से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कां

Begusarai News: मैराथन को सफल बनाने में जुटे एनएसयूआई कार्यकर्ता

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। ( भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) की ओर से दो अगस्त को जीडी कॉले से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह करेंगे। इस अवसर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार, बेगूसराय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गरीब दास तथा कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ एवं गणमान्य नेता उपस्थित रहेंगे।

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कार्यक्रम की तैयारी

कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शुक्रवार को एसबीएसएस कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में एनएसयूआई के सचिव पवन कुमार एवं जिला उपाध्यक्ष बालकृष्ण आजाद ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। अधिक से अधिक छात्र इस मैराथन कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाएंगे।

छात्रों का उत्साह

उन्होंने बताया कि छात्रों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है और संगठन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताकि कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष मुरारी आदित्य सह यूनिवर्सिटी पूर्व अध्यक्ष प्रह्लाद कुमार ने कहा कि यह मैराथन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि छात्रों में एकता, स्वास्थ्य जागरूकता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बनाने की अपील की।

बिहार में योगदान

कहा कि एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हित और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के सकारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। छात्र नेता राहुल देव, जीडी कॉलेज अध्यक्ष रवीश कुमार एवं एसबीएसएस कॉलेज अध्यक्ष अंकित कुमार ने कहा कि यह मैराथन प्रतियोगित की गूंज बेगूसराय से उठकर संपूर्ण बिहार में योगदान देगी। बैठक में जिला महासचिव प्रिंस कुमार, अंकित कुमार, मुरारी कुमार, लचक कुमार, नीतीश कुमार, मुकेश कुमार आदि दर्जनों छात्र उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैराथन दौड़ कब आयोजित की जा रही है?
मैराथन दौड़ दो अगस्त को जीडी कॉलेज से आयोजित की जाएगी।
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