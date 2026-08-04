Begusarai News: उद्घाटन की बाट जोह रहा नवनिर्मित टिकट घर
Begusarai News: बरौनी के न्यू बरौनी स्टेशन पर नया टिकट घर एक साल से अधिक समय से निर्माणाधीन है। इसका उद्घाटन अब तक नहीं हुआ है, जिससे यात्रियों को पुराना टिकट काउंटर इस्तेमाल करने में कठिनाई हो रही है। नया भवन खुलने पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
Begusarai News: बरौनी। न्यू बरौनी स्टेशन पर नवनिर्मित टिकट घर निर्माण के लगभग एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आज तक उद्घाटन की बाट जोह रहा है। इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हो जाने पर रेलयात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। फिलवक्त यात्रियों को पुराना टिकट काउंटर पर पहुंचने में फजीहत झेलनी पड़ रही है।
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