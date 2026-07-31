Begusarai News: पुलिस ने दो इश्तेहार वारंटी को किया गिरफ्तार
Begusarai News: नावकोठी पुलिस ने डफरपुर के विजय कुमार सिंह और महेशवाड़ा के संजीत कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों फरार थे और उनके खिलाफ इश्तेहार वारंट जारी था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य मामले दर्ज थे। कोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिया गया।
Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी पुलिस ने दो इश्तेहार वारंटी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हेतु कोर्ट भेज दिया है। थानाध्यक्ष मो फिरदौस ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी डफरपुर के विजय कुमार सिंह तथा महेशवाड़ा के संजीत कुमार है। विजय सिंह पर थाना कांड संख्या 85/2004 के तहत आर्म्स एक्ट का मामला तो संजीत कुमार थाना कांड संख्या 114/11 के तहत कांड अंकित था। लंबे समय से दोनों फरार थे। कोर्ट ने इनके विरूद्ध इश्तेहार वारंट जारी किया था। इश्तेहार चिपकाने के क्रम में दोनों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष के अतिरिक्त एस आई बिपिन कुमार ओझा, अबोध कुमार सिंह तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
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