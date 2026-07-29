Begusarai News: बिक्रमपुर पुल के नजदीक लाश मिलने से सनसनी

Begusarai News: चेरियाबरियारपुर। थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत स्थित बूढ़ी गंडक नदी पुल से पूरब दिशा में लगभग पांच सौ मीटर की दूरी पर तटबंध की तराई से बुधवार को करीब 50 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने तटबंध की तराई में एक पेड़ के तने के पास शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चेरियाबरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। जबकि शरीर पर अन्य कोई स्पष्ट जख्म के निशान नहीं मिले हैं। मृतक ने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। जबकि कमर के नीचे कोई वस्त्र नहीं था। थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बासु ने बताया कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।