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Begusarai News: बिक्रमपुर पुल के नजदीक लाश मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: चेरियाबरियारपुर में बूढ़ी गंडक नदी पुल के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव पर चोट के निशान हैं और मृतक ने नीली शर्ट पहनी हुई थी। पुलिस शव की पहचान और घटना की जांच में लगी हुई है।

Begusarai News: बिक्रमपुर पुल के नजदीक लाश मिलने से सनसनी

Begusarai News: चेरियाबरियारपुर। थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत स्थित बूढ़ी गंडक नदी पुल से पूरब दिशा में लगभग पांच सौ मीटर की दूरी पर तटबंध की तराई से बुधवार को करीब 50 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने तटबंध की तराई में एक पेड़ के तने के पास शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चेरियाबरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। जबकि शरीर पर अन्य कोई स्पष्ट जख्म के निशान नहीं मिले हैं। मृतक ने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। जबकि कमर के नीचे कोई वस्त्र नहीं था। थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बासु ने बताया कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जांच की प्रक्रिया

साथ ही घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, लाश मिलने की सुचना पर इलाके में सनसनी फ़ैल गईं है। लाश देखने के लिए लोग जुटने लगे लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। बताया गया है कि बिक्रमपुर का यह पुल भगवानपुर थाना को जोड़ता है।

सामान्य प्रश्न

कहाँ पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला?
अज्ञात व्यक्ति का शव बूढ़ी गंडक नदी पुल के निकट मिला।
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