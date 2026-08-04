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Begusarai News: बेगूसराय शहर में एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय के फलमंडी में सुखदेव ऑटो सर्विस की दुकान में एक मजदूर का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। मृतक का नाम मो. जफ़र है, जो 45 वर्ष का था। उसके परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बेगूसराय शहर में एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत
बेगूसराय शहर में एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत

Begusarai News: बेगूसराय शहर के फलमंडी स्थित एक सुखदेव ऑटो सर्विस की दुकान में मंगलवार की सुबह संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गईं। मजदूर का शव पेट के बल पड़ा था। पैर किंवाड़ से बाहर तो शरीर का पूरा भाग कमरे के अंदर था। मृतक 45 वर्षीय मो. जफ़र था। वह वीरपुर थाना क्षेत्र के कारीचक गांव निवासी मो. कैसर का पुत्र था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में कोई करंट से लगने तो कोई शराब पीने से मौत होने की बात कर रहे थे। मृतक की पत्नी अफसाना खातून ने हत्या करने का आरोप लगाया है।

मृतक की पत्नी ने बताया कि मो. खुर्शीद की दुकान में मजदूरी करता था। सोमवार की रात फोन कर बोला था कि बेटा को भेज दीजिये। पिता बीमार है। लेकिन मंगलवार की सुबह सूचना दी कि उनकी मौत हो गयी है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। आख़िरकार उनकी मौत हुई है या हत्या की गयी है।

Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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