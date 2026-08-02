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Begusarai News: बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार दूध विक्रेता की गोली मार की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: लीड पेज 3:::::::: व अन्य। फोटो नं.-10, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रजौरा चौक के समीप रविवार को शव के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान विलाप करते परिजन। बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में...

Begusarai News: बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार दूध विक्रेता की गोली मार की हत्या

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भर्रा-सांख सड़क पर चपरिया बहियार के समीप शनिवार की देर शाम बदमाशों ने दूध विक्रेता की गोली मार कर हत्या कर दी। उसके सिर में तीन गोलियां लगीं। मृतक सांख गांव निवासी सत्य नारायण यादव का 45 वर्षीय पुत्र विनोद यादव था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम गया। परिजनों के अनुसार वह केन में दूध लेकर ग्राहकों को देने के लिए बेगूसराय शहर की ऒर जा रहा था। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी मनीष घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। उसके बाद एफएसएल की टीम ने वहां पहुंचकर साक्ष्य जुटाया। पुलिस क्षतिग्रस्त बाइक को उठाकर थाना ले गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल लाया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करा रात में ही परिजनों को सौंप दिया।

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घटना के बाद का असर

रविवार की सुबह घटना से गुस्साये लोग शव को दाह संस्कार करने के लिए ले जाने के बदले रजौरा चौक पर शव रख सड़क जाम कर दी और धरना पर बैठ गये। आक्रोशित लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक घंटा तक सड़क जाम रहने से बेगूसराय-मंझौल एसएच-55 पर आवागमन ठप रहा। इस दौरान रजौरा चौक के उत्तर व दक्षिण दिशा में सैकड़ों वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। इससे राहगीरों के अलावा वाहन चालक व उनपर सवार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व गुस्साये लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने परिजनों को आश्वस्त किया कि विनोद का कातिल जहां भी छुपा होगा, उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद परिजन माने व जामस्थल से शव लेकर गांव चले गये। तब सड़क पर आवागमन शुरू हो सका। पुलिस ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है।

हत्या की आशंका

विनोद को पहले से थी हत्या की आशंका, थाना में व एसपी को दिया गया था आवेदन मृतक की पत्नी ने बताया कि गोतिया से विवाद चल रहा था। कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। एक गाय का लोन दिलाने के नाम विवाद हुआ था। 70 हजार रुपये की शराब पी गया था। 50 हजार रुपये उनके पति ने तो 20 हजार रुपये बबलू ने दिया था। विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट हो गयी। दोनों तरफ से केस भी हुआ। उसके बाद उसका गोतिया हमेशा उनके पति को जान से मारने की धमकी देता था। वे हमेशा केन में दूध लेकर बेगूसराय शहर में घर-घर पहुंचाते थे। उनके पति को पहले से हत्या की आशंका थी। इसलिए प्रतिदिन दूध पहुंचाने के दौरान एक आदमी के साथ जाते थे। लेकिन, शनिवार की शाम दूध लेकर अकेले निकले तो बदमाशों ने चपरिया बहियार के समीप सांख-भर्रा सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं, मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता ने थाना से लेकर एसपी को जाकर कई बार आवेदन दिया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें सुरक्षा दी जाए। मृतक के पुत्र का आरोप है कि जिससे विवाद चलता है, वह शराब माफिया है। उसके घर पर पुलिस छापेमारी में शराब बरामद हुई थी। उनके पिता पुलिस अधिकारियों के यहां दूध बेचते थे। बदमाशों को लगा कि विनोद ने ही पुलिस मुखबिरी कर उसे फंसाया है। उसके बाद से वह लगातार परेशान रहता था लेकिन पुलिस ने उनके पिता के आवेदन पर ध्यान नहीं दिया। रिपोर्टर:मनोज सहनी

सामान्य प्रश्न

विनोद यादव की हत्या कैसे हुई?
विनोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई।
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