Begusarai News: एनएच किनारे संदिग्ध स्थिति में युवक का शव मिलने से क्रुद्ध ग्रामीणों ने की सड़क जाम
Begusarai News: लीड:::::::: फोटो नं. 04, साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र रघुनाथपुर निवासी गोलू की संदिग्ध मौत पर सड़क जाम कर जांच की मांग करते परिजन व ग्रामीण। साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। लाखो थाना क्षेत्र में सोमवार...
Begusarai News: साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। लाखो थाना क्षेत्र में सोमवार को रघुनाथपुर निवासी स्व. चंद्रिका राय के 18 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार का शव संदिग्ध स्थिति में एनएच किनारे मिलने के मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने मंगलवार को रघुनाथपुर ढाला के समीप फोरलेन एनएच-31 जाम कर मामले की जांच व दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। रोड जाम कर विरोध जताते लोगों का कहना था कि गोलू की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। आक्रोशित लोगों का कहना था कि मृतक की बाइक एनएच-31 पर नहीं मिली। वह कहीं और थी। जिस व्यक्ति ने उसे जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, वह भी भाग गया। परिजनों व ग्रामीणों के अनुसार गोलू सोमवार को बाइक से बेगूसराय न्यायालय जा रहा था जहां उसकी बहन का धारा 164 के तहत बयान होना था। लोगों के बीच चल रही चर्चा के अनुसार मामला प्रेम-प्रसंग का था। इसमें मृतक की बहन पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज के लिए बेगूसराय जा रही थी। जबकि, गोलू बाइक से जा रहा था। इसी क्रम में परिजनों को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति ने गोलू को जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। यह भी बताया गया कि लाखो थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में वह जख्मी हो गया है। भर्ती कराने के बाद वह व्यक्ति सदर अस्पताल से चला गया। इधर, इलाज के क्रम में गोलू की मौत हो गयी। लोगों का कहना था कि मृतक की बाइक एनएच-31 के बजाय कहीं और से बरामद हुई है जो संदेह की सबसे बड़ी वजह है। इधर, मृतक के परिजनों व ग्रामीणों द्वारा एनएच-31 जाम किये जाने की सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीपीओ सुबोध कुमार सिंह, साहेबपुरकमाल थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने परिजनों और ग्रामीणों को मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए जाम समाप्त कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिजनों से आवेदन प्राप्त होने पर लाखो थाना पुलिस से समन्वय स्थापित कर मामले की जांच शुरू की जाएगी。
गोलू की संदिग्ध स्थिति में मौत
गोलू कुमार का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने को लेकर परिजनों ने 10 लोगों को नामजद करते हुए गोलू की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है। इस संबंध में मृतक के चाचा ने थाना में दिये आवेदन में बताया है कि 31 जुलाई को नामजद लोगों में से 8 लोगों ने मिलकर उनकी नाबालिग भतीजी का अपहरण कर उसे गायब कर दिया था। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी जिसके आधार पुलिस ने उसकी भतीजी को बरामद किया था। मामले में पुलिस ने गांव के एक युवक रंजीत कापर के पुत्र अंकित को भी हिरासत में लिया। इसी क्रम में नामजद लोगों ने मुकदमा उठाने को लेकर धमकी देना शुरू कर दिया और बोला कि केस उठा लो और बहन को बयान बदलकर देने बोलो, नहीं तो बेगूसराय पहुंचने नहीं देंगे लेकिन गोलू ने केस उठाने से इनकार कर दिया था। इसी कारण उक्त नामजदों ने गोलू की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। रिपोर्टर:कृष्णकांत गांधी
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