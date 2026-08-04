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Begusarai News: सफाईकर्मी निगम परिवार का सदस्य, उनके सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार: मुख्य पार्षद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: राज्यव्यापी हड़ताल के छठे दिन धरनार्थी सफाईकर्मियों को समर्थन देने पहुंची मुख्य पार्षद पिंकी देवीर्मियों को समर्थन देने के बाद वार्ता करतीं मुख्य पार्षद पिंकी देवी। बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। नगर निगम...

Begusarai News: सफाईकर्मी निगम परिवार का सदस्य, उनके सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार: मुख्य पार्षद

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। नगर निगम के सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। हड़ताल की वजह से शहर में कचरों के लगते अंबार को देखते हुए मुख्य पार्षद पिंकी देवी, पूर्व मुख्य पार्षद संजय कुमार, उप मुख्य पार्षद अनीता देवी, पूर्व उप मुख्य पार्षद जवाहर लाल भारद्वाज समेत अन्य जनप्रतिनिधि धरना स्थल पहुंचे। आंदोलनरत सफाईकर्मियों की मांगों का समर्थन किया।

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सफाईकर्मियों की मांगें

पार्षद पिंकी देवी ने कहा कि सफाईकर्मियों की राज्यस्तरीय मांगों के कारण हड़ताल चल रही है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि वे स्वच्छता सेनानियों की जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर कई बार मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी गई है। यदि यह मामला नगर निगम स्तर का होता तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। पिछले साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में कभी हड़ताल की स्थिति नहीं बनी थी। नगर निगम और सफाईकर्मियों के आपसी सहयोग से शहर को स्वच्छ रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही मांगों पर निर्णय लेकर हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में पहल करेगी।

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नगर निगम की भूमिका

मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर निगम लगातार सफाईकर्मियों के हित में कार्य करता रहा है। निगम बोर्ड की बैठकों में आपसी सहमति से उनके वेतन में लगातार बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि एनजीओ के माध्यम से सफाई कार्य कराने का निर्णय बिहार सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का है। कुछ लोग आम जनता को भ्रमित कर इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे नगर निगम का कोई भला नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि वह सफाईकर्मियों को अपने परिवार का सदस्य मानती हैं। उनके सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करती रहेंगी।

सरकार के साथ वार्ता

पूर्व मुख्य पार्षद संजय कुमार ने कहा कि सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगें बिहार सरकार से जुड़ी हैं। अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण, एनजीओ व्यवस्था समाप्त करना तथा एनपीपी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी जायज मांग है। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी नगर निगम परिवार का अभिन्न अंग हैं और इन्हीं के परिश्रम से शहर स्वच्छ रहता है। अपनी मांगों को रखना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि सफाईकर्मियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच लगातार वार्ता चल रही है। मंगलवार को प्रधान सचिव के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। रिपोर्टर:मनोज सहनी

सामान्य प्रश्न

हड़ताल का कारण क्या है?
हड़ताल का कारण सफाईकर्मियों की राज्यस्तरीय मांगें हैं।
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