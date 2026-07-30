Begusarai News: एनएच-31 पर हादसे में बाइक सवार जख्मी
Begusarai News: गुरुवार को बिरहट में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर मोसादपुर पंचायत भवन के पास एक टैंकर की चपेट में आकर बेगूसराय के निवासी रूद्रनारायण महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे गलत लेन में जा रहे थे। दुर्घटना के बाद चालक टैंकर समेत फरार हो गया।
Begusarai News: बीहट। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में मोसादपुर पंचायत भवन के निकट एनएच-31 पर गुरुवार की दोपहर टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार बेगूसराय निवासी रूद्रनारायण महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए बेगूसराय ले गये। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार गलत लेन से जा रहा था, तभी टैंकर की चपेट में आने से जख्मी हो गया। दुर्घटना के बाद चालक टैंकर समेत भागने में सफल रहा। (नि.सं.)
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