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Begusarai News: जान जोखिम में डाल गुमटी पार करते हैं बाइक सवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी के गढ़हरा-बरौनी रेलखंड के गुमटी नंबर 6 के सामने बाइक चालकों की मनमानी से हादसों का खतरा बढ़ गया है। गुमटी बंद होने के बावजूद लोग बाइक निकाल रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने कई जागरूकता अभियान चलाए हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

Begusarai News: जान जोखिम में डाल गुमटी पार करते हैं बाइक सवार

Begusarai News: बरौनी। गढ़हरा-बरौनी रेलखंड के गुमटी नंबर 6 इन दिनों बाइक चालकों की मनमानी से हादसे का खतरा मंडराता रहता है। गुमटी बंद होने के बाद भी जिद्दी लोगों द्वारा गुमटी के नीचे से जबरन अपनी बाइक निकाली जाती है। इस दौरान कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर संबंधित सुरक्षा अधिकारी द्वारा कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया गया लेकिन स्थिति जस की तस बनी है।

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