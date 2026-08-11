Begusarai News: जान जोखिम में डाल गुमटी पार करते हैं बाइक सवार
Begusarai News: बरौनी के गढ़हरा-बरौनी रेलखंड के गुमटी नंबर 6 के सामने बाइक चालकों की मनमानी से हादसों का खतरा बढ़ गया है। गुमटी बंद होने के बावजूद लोग बाइक निकाल रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने कई जागरूकता अभियान चलाए हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।
Begusarai News: बरौनी। गढ़हरा-बरौनी रेलखंड के गुमटी नंबर 6 इन दिनों बाइक चालकों की मनमानी से हादसे का खतरा मंडराता रहता है। गुमटी बंद होने के बाद भी जिद्दी लोगों द्वारा गुमटी के नीचे से जबरन अपनी बाइक निकाली जाती है। इस दौरान कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर संबंधित सुरक्षा अधिकारी द्वारा कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया गया लेकिन स्थिति जस की तस बनी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।