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Begusarai News: तीन दिनों से 10वीं का छात्र लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: नावकोठी के पहसारा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या-05 से दिलीप कुमार, जो कक्षा दसवीं का छात्र है, तीन दिनों से लापता है। दिलीप स्कूल जाने के बाद वापस नहीं आया। उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Begusarai News: तीन दिनों से 10वीं का छात्र लापता

Begusarai News: नावकोठी। पहसारा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या-05 से दिनेश चौधरी का पुत्र दिलीप कुमार तीन दिनों से लापता है। वह यूएचएस प्लस टू स्कूल, अकहा ररिऔना में कक्षा दसवीं का छात्र है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उसकी मां उषा देवी ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से उसे खोजने की गुहार लगाई है। बताया है कि शुक्रवार सुबह दिलीप रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद भी वह अब तक घर वापस नहीं लौटा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजनों से प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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