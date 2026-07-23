Begusarai News: घर से भागी लड़की पटना में मिली

Begusarai News: घर से भागी लड़की पटना में मिली
Begusarai News: बीहट में चार महीने पहले घर से भागी एक लड़की को एफसीआई थाना पुलिस ने पटना से ढूंढ निकाला। लड़की के पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। यह घटना इंटर परीक्षा में कम अंक आने के कारण लड़की के भाग जाने से जुड़ी है।
Begusarai News: बीहट। चार महीने पूर्व घर से भागी लड़की को एफसीआई थाना पुलिस ने पटना से बरामद किया है। लड़की के पिता ने एफसीआई थाना में अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में इंटर परीक्षा में कम अंक प्राप्त होने के कारण घर से भागकर अन्यत्र चले जाने का मामला दर्ज कराया गया था।
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