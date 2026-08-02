Begusarai News: दो महीने से किशोर लापता
Begusarai News: बरौनी के फुलवड़िया थाना क्षेत्र में प्रमोद कुमार सिंह के 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार उर्फ़ बिल्ला 21 मई से लापता है। पिता ने 30 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चला है। परिजनों में अनहोनी का डर व्याप्त है।
Begusarai News: बरौनी। फुलवड़िया थाना क्षेत्र बरौनी दीनदयाल रोड निवासी प्रमोद कुमार सिंह का 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार उर्फ़ बिल्ला विगत दो महीने से लापता है। उक्त किशोर 21 मई से लापता है। इस बसबत उसके पिता ने 30 मई को फुलवड़िया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बावजूद उसका आज तक पता नहीं चल सका है। इसको लेकर परिजनों में अनहोनी की आशंका को लेकर भय व्याप्त है।
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