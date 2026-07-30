Begusarai News: सेविकाओं के भयादोहन पर अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई: मंत्री

Begusarai News: बेगूसराय में समाज कल्याण विभाग की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं के भयादोहन करने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग आंगनबाड़ी केंद्रों की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की व्यवस्था शीघ्र बहाल की जाएगी। जांच के लिए सेल का गठन किया जाएगा। इससे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति, उपस्थित बच्चे आदि का रैंडम तरीके से जांच की जाएगी। ये बातें समाज कल्याण विभाग की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने कहीं। वह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण के बाद गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रही थीं। मंत्री ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्थिति संतोषजनक पायी गई। कहीं कमियां मिली भी तो अधिकारियों को इसे ठीक करने का निर्देश दिया गया।

समाज कल्याण विभाग की प्राथमिकताएं मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा विभागीय संस्थानों की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के अनुरूप विकसित करने तथा शीघ्र विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश इसके पहले मंत्री ने सदर ग्रामीण प्रखंड अंतर्गत चिलमिल पंचायत के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया।

औचक निरीक्षण और समीक्षा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 419 का निरीक्षण करते हुए उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। यह केंद्र सरकारी भवन में संचालित पाया गया। इसके उपरांत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 418 का निरीक्षण किया गया। वह किराए के भवन में संचालित पाया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 283 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि केंद्र स्वयं के भवन में संचालित था। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के अनुरूप विकसित करने तथा शीघ्र विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 308 का भी निरीक्षण किया गया। यह केंद्र किराए के भवन में संचालित पाया गया। वहां निरीक्षण के समय सेविका एवं सहायिका उपस्थित थीं। इसके अतिरिक्त एग्यसराय सदर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 67 एवं 69 का भ्रमण कर केंद्रों के संचालन एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने पोखरिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 46 एवं 47 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बच्चों के लिए उपलब्ध स्थान एवं आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर पर्याप्त स्थान तथा बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक बैठक कर समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लिया जायजा भ्रमण के क्रम में माननीय मंत्री महोदया ने पुलिस लाइन एवं समाहरणालय परिसर स्थित पालना घर का भी निरीक्षण किया। वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद रतनपुर स्थित बालिका गृह, शक्ति सदन तथा मटिहानी स्थित बुनियाद केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। क्षेत्र भ्रमण के बाद मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं, संस्थानों एवं सेवाओं के संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार तथा लाभार्थियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर मंत्री के आप्त सचिव सुधांशु शेखर, सहायक निदेशक आईसीडीएस निदेशालय पटना निरूपा कुमारी, जिला सूचना व जनसंपर्क अधिकारी नेहा कुमारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री का औचक निरीक्षण मंत्री ने बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं बुनियाद केंद्र का किया औचक निरीक्षण मटिहानी, एक संवाददाता। समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने गुरुवार को मटिहानी स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं बुनियाद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीपीओ नीतू नियारिका, सुपरवाइजर हेमलता कुमारी, सुमन कुमारी आदिति कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार सहित विभागीय कर्मी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने बाल विकास परियोजना कार्यालय की कैशबुक सहित अन्य महत्वपूर्ण पंजियों की गहन जांच की तथा अभिलेखों के संधारण की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बुनियाद केंद्र पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं, रख रखाव एवं उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। साथ ही कार्यालय परिसर का भ्रमण कर संचालित गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रत्येक पात्र लाभुक तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने, कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार