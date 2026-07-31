Begusarai News: सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान गायब मिले चिकित्सक, बिफरे गन्ना मंत्री
Begusarai News: पेज तीन लीड... बखरी के विधायक व गन्ना मंत्री संजय पासवान शुक्रवार की सुबह अचानक सदर अस्पताल पहुंचे। वे आईसीयू में प्र
Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। बखरी के विधायक व गन्ना मंत्री संजय पासवान शुक्रवार की सुबह अचानक सदर अस्पताल पहुंचे। वे आईसीयू में प्रवेश करने से पहले सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद रोते बिलखते परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उसके बाद वे हैदराबाद में एक गैस कंपनी में अगलगी की घटना में झुलसने से गंभीर रूप से जख्मी युवक संजीत महतो के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मिलने आये थे। इस दौरान मंत्री ने चिकित्सक की खोज की तो पता चला कि चिकित्सक राउण्ड दे रहे हैं।
मंत्री की नाराजगी
आईसीयू में इंतजार के बाद भी चिकित्सक नहीं आये तो मंत्री तिलमिला उठे। उसके बाद वे आईसीयू से निकलकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। कई मरीजों ने सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर भोजन की गुणवत्ता की जमीनी हकीकत बता दी। मरीजों ने मंत्री से कहा कि यहां डॉक्टर समुचित इलाज नहीं करते हैं न ही सही समय पर आते व जाते हैं। गुणवत्ताहीन व कम मात्रा में भोजन व नाश्ता देते हैं। जायजा लेने के दौरान भी कोई चिकित्सक मंत्री के पास नहीं पहुंचे। उसके बाद मंत्री ने सीएस को फोन लगाया। मंत्री ने सीएस से कहा कि 15 मिनट से अस्पताल में हूं। आपका कोई चिकित्सक न तो आईसीयू में मिला न ही किसी अन्य जगह। आपका डाक्टर गायब है। नर्स व नर्सिग स्टाफ के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस पर सीएस ने कहा कि तुरंत चिकित्सक जा रहा है। इलाज डॉक्टर करेंगे न कि नर्स या नर्सिंग स्टाफ। उसके बाद सदर अस्पताल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जताई।
सदर अस्पताल में समय बिताना
सदर अस्पताल में 23 मिनट तक रहे गन्ना मंत्री नहीं मिले कोई चिकित्सक मीडिया से बात करते समय तक मंत्री सदर अस्पताल में 23 मिनट तक रहे। इस दौरान मंत्री के समीप कोई चिकित्सक किसी तरह की जानकारी देने के लिए नहीं आये। मीडिया के समक्ष ऑन कैमरा मंत्री ने स्वीकारा कि सदर अस्पताल में अभी सुधार की बहुत जरुरत है। जबकि बिहार में इस अस्पताल को नंबर वन का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वे डीएम से अभी सदर अस्पताल की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। उसके बाद पटना जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलकर चिकित्सकों की लेटलतीफी की शिकायत करेंगे। ताकि सदर अस्पताल के ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों का समुचित इलाज हो सके। आम लोगों का भरोसा सीएम सम्राट सरकार के प्रति बढ़े। मौके पर लोजपा आर के जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान, जदयू के नगर अध्यक्ष पंकज सिंह, जदयू के नेता अरुण महतो आदि साथ चल रहे थे।
गैस लिकेज का मामला
नर्सिंग स्टॉफ के द्वारा झूठ बोलने पर भड़के मंत्री असल में मंत्री हैदराबाद स्थित एक कंपनी में गैस लिकेज के कारण झुलसे बखरी विधानसभा के इलाजरत मरीज संजीत महतो को देखने पहुंचे थे। गैस घायल नावकोठी निवासी संजीत कुमार की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के दौरान चिकित्सक की खोज हुई ताकि उनके स्वास्थ्य की सही जानकारी मिल सके। लेकिन डाक्टर गायब पाये गये। मंत्री ने नर्सिंग स्टॉफ से चिकित्सक को बुलाने कहा या फोन लगाने को कहा। इस पर कर्मी मोबाइल लेकर किसी कमरे में चला गया। काफ़ी देर तक आईसीयू में चिकित्सक के नहीं आने पर मंत्री भड़क गये। उसके बाद मंत्री ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने का फैसला लिया कि ताकि सच्चाई सामने आ सके। मॉडल अस्पातल भवन में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। रिपोर्टर:मनोज सहनी
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