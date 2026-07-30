Begusarai News: मुखिया संघ की बैठक में पंचायतों की समस्याओं और विकास योजनाओं पर हुई चर्चा

Begusarai News: बलिया में प्रखंड मुखिया संघ की बैठक हुई, जिसमें पंचायतों के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। मनरेगा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और कई समस्याओं, जैसे कि भ्रष्टाचार और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार किया गया।

Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। प्रखंड परिसर स्थित मनरेगा भवन में गुरुवार को प्रखंड मुखिया संघ की बैठक अध्यक्ष कुमारेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में पंचायतों के समग्र विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।

बैठक का उद्देश्य बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये कार्यों में आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावे आवास योजना, पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं तथा पात्र लाभुकों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग उठाई गयी।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने, पंचायतों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान तथा बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा की गयी। मुखिया प्रतिनिधियों ने अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुये पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने की मांग की है। बिजली आपूर्ति में सुधार, पंचायतों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान मिट्टी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं तथा अन्य जनहित के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया।

समस्या समाधान की दिशा बैठक में इन सभी समस्याओं के समाधान के लिये संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक पहल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ताजपुर पंचायत के मुखिया शिवनंदन कुमार, बरियारपुर पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार सिंह, मुखिया गुड्डू मिश्रा, नगमा परवीन, रेखा देवी, कृष्ण कुमार सिंह, प्रियंका कुमारी सहित प्रखंड क्षेत्र के कई मुखिया व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।