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Begusarai News: चेहल्लुम पर सौहार्द्रपूर्ण माहौल के लिए प्रशासन सतर्क: एसडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नंबर:29, सदर एसडीओ कार्यालय में सोमवार को चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर बैठक में सदर एसडीओ अश्विनी कुमार व अन्य।

Begusarai News: चेहल्लुम पर सौहार्द्रपूर्ण माहौल के लिए प्रशासन सतर्क: एसडीओ

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को सदर अनुमंडल अधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ-1, एसडीपीओ-2, सभी प्रखंड विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि तथा शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। एसडीओ ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए चेहल्लुम मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पूरी तरह सतर्क है और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सदर अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। अनुमंडल अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन सकारात्मक एवं आवश्यक कार्रवाई करेगा। मौके पर माकपा नेता अंजनी कुमार सिंह, बीजेपी नेता अमरेंद्र कुमार अमर, मुखिया संघ के मो. अहसन समेत अन्य थे।

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