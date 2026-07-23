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Begusarai News: प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था के लिए चौक-चौराहे पर तैनात थे मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की है। सदर एसडीओ और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में मुख्य चौक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया था। प्रशासन की देखरेख में कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा।

Begusarai News: प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था के लिए चौक-चौराहे पर तैनात थे मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन के दौरान विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सदर एसडीओ एवं सदर एसडीपीओ -01 के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों जैसे जीडी कॉलेज, हरहर महादेव चौक, रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक चौक, कचहरी चौक, हड़ताली चौक एवं कैंटीन चौक के पास पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। जुलूस के आगे एवं पीछे भी सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। संभावित आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई थी।

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स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया था। प्रशासन की प्रभावी निगरानी एवं समुचित सुरक्षा प्रबंधन के कारण संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ।

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