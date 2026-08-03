Begusarai News: मंडे मेगा क्विज शिक्षा विभाग की अच्छी पहल : सुजीत
Begusarai News: फोटो नं.12,कोरियामा प्लस टू विद्यालय में सोमवार को प्रशस्ति पत्र के साथ प्रथम पुरस्कार जीतने वाले बच्चे व शिक्षक। में सोमवार को मंडे मेगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इधर ,यूएचएस प्लस टू...
Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। प्रखंड के सभी संकूलो में सोमवार को मंडे मेगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता की जानकारी
इधर ,यूएचएस प्लस टू कोरियामा विद्यालय के प्रांगण में संकुल स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इसमें मध्य विद्यालय कोरियामा, केवल हुई धारा के एक से बारहवीं तक के बच्चों की भागीदारी रही। प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर चयनित बच्चों को मेडल प्रशस्ति पत्र व कलम देकर सम्मानित किया गया।
शिक्षकों की राय
इस दौरान छात्र-छात्रा को संबोधित करते हुए कोरियामा प्लस टू विद्यालय के प्राचार्य सुजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा यह किया गया यह अच्छी पहल है। इससे विद्यार्थियों अपनी क्षमता का आकलन कर सकेंगे, और अपनी ग़लती सीख लेकर उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वहीं, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश चौधरी ने कहा इस प्रकार की प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए संजीवनी साबित होगी।
पुरस्कार प्राप्तकर्ता
इस प्रतियोगिता में प्रथम वर्ग से आरोही कुमारी, अनीश कुमार व अवीनाश कुमार पुरुस्कृत हुए। जबकी द्वितीय वर्ग से ऋषिका कुमारी प्रियांशी कुमारी और अनुप्रिया पुरुस्कृत हुई। वहीं, तृतीय वर्ग से आदित्य कुमार ,माही राज एवं हर्ष राज को पुरस्कार मिला। चौथे वर्ग से आरोही कुमारी ,संजना कुमारी और हर्षिता कुमारी को पुरस्कार मिला। वही पांचवें वर्ग से चिराग कुमार, अनुष्का कुमारी और दिव्या कुमारी को पुरस्कार मिला। जबकि छठे वर्ग से शिवानी ऋषि और सोनम पुरस्कृत हुए। सातवीं वर्ग से यशवंत कुमार राजा बाबू और कुणाल कुमार पुरस्कृत हुए। आठवीं वर्ग से अमन कुमार वर्षा कुमारी और आदित्य कुमार को पुरस्कार मिला। नौवीं कक्षा से रजनीश अविनाश और शुभम को पुरस्कार मिला। दसवीं कक्षा से पियूष, एमडी जावेद और राधे कुमार ने पुरस्कार जीता। वहीं, 11वीं क्लास में प्रिया राज, राधिका कुमारी और कंचन कुमारी ने पुरस्कार जीता।मौके पर शिक्षक रौशन कुमार, गोपाल कुमार, विनोद पंडित,नीलम कुमारी,अनुपम कुमारी, कंचन कुमारी, चंदन कुमार, अमरजीत कुमार, संगीता कुमारी, राजीव मिश्रा, धर्मेन्द्र कुमार, माही प्रिया, नितेश कुमार,रजनी कुमारी, स्मृति भारती उपस्थित थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।