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Begusarai News: मंडे मेगा क्विज में शामिल हुए 3600 विद्यार्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: नावकोठी में मंडे मेगा क्विज-08 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3600 विद्यार्थी शामिल हुए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान और तार्किक क्षमता का विकास करना है। पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और मेहनत का सकारात्मक परिणाम बताया।

Begusarai News: मंडे मेगा क्विज में शामिल हुए 3600 विद्यार्थी

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड के सभी नौ संकुल संसाधन केंद्रों पर सोमवार को मंडे मेगा क्विज-08 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मध्य विद्यालयों के 2400 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 1200 छात्र-छात्राओं सहित कुल 3600 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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प्रतियोगिता का उद्देश्य

प्रधानाध्यापक सरोज कुमार, अरुण कुमार, नंदकिशोर पंडित, गणेश झा,रेखा कुमारी,राजेश कुमार सहित शिक्षकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के साथ-साथ सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग एवं तार्किक क्षमता का विकास करना है। ई-शिक्षा कोष से उपलब्ध कराए गए प्रश्नपत्रों का प्रतिभागियों ने निर्धारित समय में उत्तर दिया। प्रतियोगिता में प्राथमिक से लेकर बारहवीं कक्षा तक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र, मेडल और कलम देकर सम्मानित किया गया।

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पुरस्कार वितरण समारोह

पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉ. सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मंडे मेगा क्विज का उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी रुचि के क्षेत्र का चयन करने की प्रेरणा मिलती है तथा नियमित अध्ययन और कठिन परिश्रम की आदत विकसित होती है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में अवश्यम्भावी होता है। प्रतियोगिता के सफल संचालन में प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार, अभिषेक आनंद, पिंकी कुमारी, संकुल समन्वयक शंभू महतो, रमण झा, कंचन कुमारी, पृथ्वीराज, खुशबू कुमारी, वनिता कुमारी सहित अन्य शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। रिपोर्टर:सुधांशु

सामान्य प्रश्न

मंडे मेगा क्विज-08 प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया?
मंडे मेगा क्विज-08 प्रतियोगिता में कुल 3600 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
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