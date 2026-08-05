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Begusarai News: कावर क्षेत्र के 63 बीघे में की जा रही मखाना की खेती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: कटिहार, पूर्णिया व अररिया जिले के अनुभवी किसानों के साथ मंझौल के कृषकों ने शुरू की है मखाना की खेती

Begusarai News: कावर क्षेत्र के 63 बीघे में की जा रही मखाना की खेती

Begusarai News: मंझौल, एक संवाददाता। कावर क्षेत्र में दूसरे वर्ष मखाने की खेती शुरू की गई है। स्थानीय किसान दीपक भारती ने बताया कि कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया जिले के अनुभवी किसानों के साथ मंझौल के स्थानीय किसानों ने मखाना की खेती शुरू की है। इस वर्ष बंगरदाहा बहियार में कुल 63 बीघे में मखाना की खेती की गई है।

किसानों की स्थिति

बेगूसराय के किसानों को मखाना की खेती का तकनीकी अनुभव नहीं है जिसके कारण पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया जिले के किसानों के साथ मंझौल के आधे दर्जन किसानों ने कावर क्षेत्र में मखाना की खेती शुरू की है। फसल अभी तक अच्छी है। उन्होंने बताया कि बेगूसराय के कृषि विभाग के द्वारा उन्हें किसी प्रकार का कोई अनुदान या सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र नहीं है।

अनुसंधान केंद्र की भूमिका

मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि मखाना के फल तोड़ने के समय में वे लोग खेतों पर निरीक्षण के लिए आएंगे। विदित हो कि गत वर्ष पूर्णिया के किसानों के द्वारा जयमंगलागढ़ के पास प्रायोगिक तौर पर मखाना की खेती की गई थी लेकिन कन्ना नक्षत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण मखाने की फसल डूब कर क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाहरी किसानों को झील में जल स्तर का अंदाजा नहीं था।

खेतों का ठेका

किसानों ने बताया कि 8-10 हजार प्रति बीघे की दर से ठेका पर खेत लेकर मखाना की खेती की गई है। इस वर्ष कम जलजमाव वाले क्षेत्र में मखाना की खेती की गई है। सबसे अधिक लागत निकोनी में लगती है।

प्रश्नोत्तर

किसे मखाना की खेती में तकनीकी सहायता नहीं मिली?
बेगूसराय के किसानों को मखाना की खेती का तकनीकी अनुभव नहीं मिला है।
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