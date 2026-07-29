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Begusarai News: चांदनी चौक से लेकर रेलवे केबिन तक रोड जानलेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: जर्जर सड़क पर गिरकर लोग हो रहें हैं चोटिल... महात्मा गांधी हाईस्कूल के निकट सड़क पर गड्ढे रहने के कारण स्कूली बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। इस सड़क

Begusarai News: चांदनी चौक से लेकर रेलवे केबिन तक रोड जानलेवा

Begusarai News: बीहट, निज संवाददाता। बीहट चांदनी चौक से रेलवे केबिन तक सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई। यह मुख्य सड़क है जो इस क्षेत्र के गांवों को एनएच 31 से जोड़ती है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। जलजमाव की वजह से न सिर्फ वाहन चालकों बल्कि पैदल सफर करने वाले को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। महात्मा गांधी हाईस्कूल के निकट सड़क पर गड्ढे रहने के कारण स्कूली बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। इस सड़क से होकर बीहट, महना, चकबल्ली समेत दर्जनाधिक गांव के हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है। इतना ही नहीं बरौनी रिफाइनरी कारखाना व मार्केटिंग टर्मिनल तक जाने का भी मुख्य मार्ग यही है।

बीहट नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उक्त सड़क के जीर्णोद्धार की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बरौनी औद्योगिक मंडल भाजपा अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने महना गेट से चंडिका स्थान तक तथा चकबल्ली काली स्थान से बीहट रेलवे केबिन तक सड़क के चौड़ीकरण व सड़क के किनारे प्रकाश की समुचित व्यवस्था व्यवस्था की मांग की है।

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