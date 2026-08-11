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Begusarai News: लोगों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में मेंटेनेंस की कमी के कारण लोग नल जल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पाइप जाम और टूट-फूट जैसी समस्याएँ हैं, जिससे नागरिकों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

Begusarai News: लोगों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ

Begusarai News: बरौनी। बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में मेंटेनेंस के अभाव में लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नूर मोहम्मद, जय जय राम सिंह, सुनील गुप्ता, दिलीप आदि ने बताया कि विभाग द्वारा रखरखाव में कोताही बरती जा रही है। जगह जगह पाइप जाम होने के साथ साथ यत्र तत्र टूट-फूट की भी समस्या है। इस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

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