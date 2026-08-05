Begusarai News: मधुश्रावणी के गीतों से गुलजार हो रहा शहर व गांव
Begusarai News: नवविवाहिताओं के अखंड सुहाग का पर्व मधुश्रावणी शुरूसहित दर्जनों गांवों में नवविवाहिताओं की टोली शाम को फूल चुनने जाती है और सुबह में पूजा करती है। 15 दिनों में व्रती बिना नमक का खाना खाती हैं। इस पर्व...
Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। मिथिलांचल में नवविवाहिताओं के महापर्व मधुश्रावणी की शुरूआत नागपंचमी के अवसर पर सोमवार को हुई। पति के दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर यह पर्व 15 दिनों तक मनाया जाता है। प्रखंड के गढ़़पुरा, कोरैय, सोनमा, मालीपुर सहित दर्जनों गांवों में नवविवाहिताओं की टोली शाम को फूल चुनने जाती है और सुबह में पूजा करती है। 15 दिनों में व्रती बिना नमक का खाना खाती हैं। इस पर्व के संदर्भ में महिला पुरोहित पुष्पांजलि देवी ने बताया कि मधुश्रावणी पर्व में बहुत ही नियम कायदे से रहना पड़़ता है। इसके साधना में रोज सुबह में स्नान-ध्यान कर नवविवाहिता विषहरा यानी नाग वंश की पूजा और मां गौरी की पूजा-अर्चना करती हैं।
फिर पारंपरिक गीतों का गायन कर कथा श्रवण करती हैं। इस पर्व के दौरान 15 दिनों की अलग-अलग कथाएं हैं। इसे कहने और सुनने आस-पड़ोस की महिलाएं भी आती हैं। उसके बाद शाम को अपनी सखी-सहेलियों के साथ फूल लोढ़ने जाती हैं। बासी फूल से ही मां गौरी की पूजा होती है। 15 दिनों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है।
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