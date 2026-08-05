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Begusarai News: बेगूसराय में प्री-प्रेग्नेंसी केयर परियोजना का जिला स्तरीय शुभारंभ

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय जिला स्वास्थ्य समिति एवं जपाइगो के सहयोग से प्री-प्रेग्नेंसी केयर परियोजना का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके महत्व को बताया तथा परियोजना के तहत योग्य दंपत्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराने का आह्वान किया। यह पहल मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक होगी।

Begusarai News: बेगूसराय में प्री-प्रेग्नेंसी केयर परियोजना का जिला स्तरीय शुभारंभ

Begusarai News: बेगूसराय जिला स्वास्थ्य समिति एवं जपाइगो के संयुक्त तत्वावधान में प्री-प्रेग्नेंसी केयर (पीपीसी) परियोजना का जिला स्तरीय शुभारंभ डीएचएस सभागार में बुधवार उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) मो. नसीम रजा, डीएएम चतुर्भुज प्रसाद सिंह, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. गोपाल मिश्रा, जिला गैर-संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. संजय सिंह, डॉ. राजू, डीपीसी प्रिया बसंत, जपाइगो के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर डॉ. राकेश झा, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. आनंद दीक्षित, प्रोग्राम ऑफिसर पंकज जायसवाल, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर संजीव घोष, जिले के सभी 18 प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारी, बीएचएम, बीसीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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परियोजना का महत्व

सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि स्वस्थ मातृत्व एवं स्वस्थ शिशु के लिए गर्भधारण से पूर्व स्वास्थ्य देखभाल (Pre-Pregnancy Care) अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योग्य दंपत्तियों की समय पर पहचान, स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी परामर्श तथा एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य जोखिम कारकों की समय पर स्क्रीनिंग के माध्यम से सुरक्षित गर्भावस्था सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों से इस परियोजना को जन-जन तक पहुँचाने तथा प्रत्येक योग्य दंपत्ति को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने का आह्वान किया।

परियोजना के लक्ष्‍य

जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) मो. नसीम रजा ने कहा कि प्री-प्रेग्नेंसी केयर परियोजना मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने तथा स्वस्थ परिवार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मियों से समन्वित प्रयासों के साथ परियोजना का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

कार्ययोजना की जानकारी

जपाइगो के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर डॉ. राकेश झा एवं सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. आनंद दीक्षित ने परियोजना के उद्देश्य, कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्री-प्रेग्नेंसी केयर के माध्यम से योग्य दंपत्तियों को गर्भधारण से पूर्व स्वास्थ्य परामर्श, आवश्यक जांच, पोषण संबंधी मार्गदर्शन तथा जोखिम कारकों की समय पर पहचान एवं उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होगा।

जानकारी का प्रसार

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्री-प्रेग्नेंसी केयर के विभिन्न घटकों, रेफरल प्रणाली, सामुदायिक जागरूकता, योग्य दंपत्ति सर्वेक्षण, जोखिम कारकों की पहचान, परामर्श सेवाओं तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी प्रखंडों के एमओआईसी, बीएचएम एवं बीसीएम ने अपने-अपने क्षेत्रों में परियोजना के सफल संचालन हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। अंत में जपाइगो के प्रोग्राम ऑफिसर शपंकज जायसवाल एवं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर संजीव घोष ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि जिला स्वास्थ्य समिति एवं जपाइगो के संयुक्त प्रयासों से यह परियोजना बेगूसराय जिले में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी。

सामान्य प्रश्न

प्री-प्रेग्नेंसी केयर परियोजना का उद्देश्य क्या है?
प्री-प्रेग्नेंसी केयर परियोजना का उद्देश्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना और स्वस्थ परिवार का निर्माण करना है।
Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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