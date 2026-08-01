Begusarai News: सिमरिया धाम में बोल बम के जयकारे के साथ गंगा जल भरेंगे शिवभक्त
Begusarai News: सिमरिया गोलंबर से बरौनी जीरोमाइल गोलंबर तक एनएच-31 पर कांवरियों की सुविधा को लेकर की गई है प्रकाश व्यवस्था
Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। सावन की प्रथम सोमवारी के मौके पर गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम में शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर आज रविवार को सिमरिया धाम से गंगाजल भरने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी।
श्रद्धालुओं की भीड़
इधर, रविवार व सोमवार को सिमरिया गंगा तट पर जल भरने के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा रिवर फ्रंट व सिमरिया धाम की साफ-सफाई, टूटी सड़क को समतलीकरण, प्रकाश की व्यवस्था, शौचालय, श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए गंगातट के समीप चेंजिंग रूम, चिकित्सा व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गंगा स्नान के दौरान कोई श्रद्धालु नहीं डूबे, इसको लेकर एसडीआरएफ व गोताखोर टीम के सदस्यों को रबर बोट समेत सुरक्षा के अन्य उपकरण के साथ मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है।
सुविधाओं का ध्यान
दूसरी ओर सिमरिया धाम से जल भरकर पैदल गढ़पुरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए मार्ग को दुरुस्त करने के साथ-साथ सिमरिया गोलंबर से बरौनी जीरोमाइल गोलंबर तक जिला प्रशासन के द्वारा एनएच-31 पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। विदित हो कि सिमरिया धाम से गंगाजल भरकर श्रद्धालु गढ़पुरा के बाबा हरिगिरि धाम के अलावा लखीसराय जिले के अशोक धाम, समस्तीपुर जिले के विद्यापति धाम, कुशेश्वरस्थान व थानेश्वर महादेव तथा दरभंगा जिले उगना महादेव पर जलाभिषेक करने जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिमरिया धाम बाजार में ई-रिक्शा व टेम्पो के प्रवेश करने से श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
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