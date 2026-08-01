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Begusarai News: भूमि विवाद से जुड़े दो मामले का निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बीहट में बरौनी अंचलाधिकारी के जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े दो मामलों का समाधान किया गया। साथ ही, दो नए मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनके पक्षकारों को अगले शनिवार को संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया है। मौके पर अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Begusarai News: भूमि विवाद से जुड़े दो मामले का निष्पादन

Begusarai News: बीहट। बरौनी अंचलाधिकारी के जनता दरबार में शनिवार को भूमि विवाद से जुड़े दो मामले का निष्पादन किया गया। दो नये मामले पंजीकृत किये गये। नये पंजीकृत मामलों में पक्षकारों को अगले शनिवार को जमीन तथा हकीयत संबंधी अपेक्षित कागजात के साथ उपस्थित होने का नोटिश संबंधित थाना के जरिये भेजा गया है। मौके पर अंचल अधिकारी हेमंत अंकुर, राजस्व अधिकारी रामविनोद ठाकुर, संतोष, राजेश कुमार समेत अन्य मौजूद थे। (नि.सं.)

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