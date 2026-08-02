Begusarai News: बरौनी बाजार में नहीं है सुलभ शौचालय
Begusarai News: बरौनी बाजार में शॉपिंग मॉल को छोड़कर कहीं कोई शौचालय नहीं है। अन्य महिलाओं को बाजार में आने पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीर्णशीर्ण शौचालय की हालत इतनी खराब है कि वहाँ महिलाओं का जाना संभव नहीं है। बरौनी नगर परिषद गठन के तीन साल बाद भी कोई पहल नहीं हुई है।
Begusarai News: बरौनी। बरौनी बाजार में शॉपिंग मॉल को छोड़कर कहीं कोई शौचालय नहीं है। एकाध शौचालय है भी तो जीर्णशीर्ण हालत में है। नतीजतन शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने आने वाली महिलाओं को ही शौचालय का लाभ मिल पाता है जबकि बाजार आनेवाली अन्य महिलाओं को फजीहत झेलनी पड़ रही है। जीर्णशीर्ण शौचालय की स्थिति इतनी बदतर है कि वहाँ महिलाओं का जाना संभव नहीं है। बरौनी नगर परिषद गठन के तीन साल से अधिक बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई पहल नहीं की जा सकी है।
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