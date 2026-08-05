Begusarai News: महान कलाकार किशोर कुमार की मनाई जयंती
Begusarai News: बरौनी के ठकुरीचक में किशोर कुमार का 97वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जनता क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंधीर कुमार साह ने केक काटा और सभी कलाकारों को बधाई दी। कलाकारों ने किशोर दा के गानों से दर्शकों का मनोरंजन किया।
Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बरौनी के ठकुरीचक में मंगलवार को हिन्दी फिल्म के मशहूर अभिनेता सह पार्श्व गायक किशोर कुमार का 97वां जन्मदिन उत्साह पूर्वक मनाया गया।मौके पर मौजूद जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कला संस्कृति के प्रदेश अध्यक्ष रंधीर कुमार साह ने केक काट कर सभी कला संस्कृति से जुड़े कलाकारों को मुबारक दिया।इसके बाद कलाकारों ने अपनी कला से किशोर दा के गीतों से दर्शकों को मोहित किया। मौजूद प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बिंद, जिला कलाकार संघ के अध्यक्ष अभिषेक उज्जवल, मनोज मल्लिक, चंदन कुमार, प्रिंस कुमार, संतोष पासवान, अरुण जहानपुरी, अरविंद मल्लिक, मनीष राज आदि ने महान कलाकार किशोर कुमार को याद किया।
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