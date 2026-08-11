Begusarai News: अपहृता किशोरी 24 घंटे के अंदर बरामद
Begusarai News: नावकोठी पुलिस ने अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अपहृता किशोरी को सकुशल बरामद किया। किशोरी की मां ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर किशोरी को बेगूसराय बस स्टैंड से बरामद किया।
Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी पुलिस ने अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृता किशोरी को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। प्रभारी थानाध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने बताया कि किशोरी की मां ने सोमवार को थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में अज्ञात व्यक्ति को आरोपित किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने किशोरी को बेगूसराय बस स्टैंड से सकुशल बरामद कर लिया। बरामद किशोरी का न्यायालय में धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए भेजा गया है। बरामदगी अभियान में एसआई पूनम कुमारी साहा सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
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