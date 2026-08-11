Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: अपहृता किशोरी 24 घंटे के अंदर बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: नावकोठी पुलिस ने अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अपहृता किशोरी को सकुशल बरामद किया। किशोरी की मां ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर किशोरी को बेगूसराय बस स्टैंड से बरामद किया।

Begusarai News: अपहृता किशोरी 24 घंटे के अंदर बरामद

Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी पुलिस ने अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृता किशोरी को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। प्रभारी थानाध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने बताया कि किशोरी की मां ने सोमवार को थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में अज्ञात व्यक्ति को आरोपित किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने किशोरी को बेगूसराय बस स्टैंड से सकुशल बरामद कर लिया। बरामद किशोरी का न्यायालय में धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए भेजा गया है। बरामदगी अभियान में एसआई पूनम कुमारी साहा सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।