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Begusarai News: गीदड़ ने महिला को किया जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी वार्ड नंबर 13 निवासी स्व. जामुन महतो की पत्नी सुशीला देवी को गीदड़ ने काटकर जख्मी कर दिया है। वह बांध के किनारे बकरी चराने गयी थी। उसका इलाज निजी क्लीनिक में किया गया।

Begusarai News: गीदड़ ने महिला को किया जख्मी

Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी वार्ड नंबर 13 निवासी स्व. जामुन महतो की पत्नी सुशीला देवी को गीदड़ ने काटकर जख्मी कर दिया है। वह बांध के किनारे बकरी चराने गयी थी। उसका इलाज निजी क्लीनिक में किया गया।

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